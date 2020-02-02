"كاف" يقرر فتح تحقيق عاجل في أحداث مباراة الأهلي والهلال

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الهلال السودانى والأهلى المصري والتى أقيمت في السودان فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الهلال والأهلى أحداثا كبيرة من الشغب بعد أن تواجد عدد من الجماهير داخل أرضية الملعب مع النصف الثانى من شوط المباراة الثانى اعتراضا على القرارات التحكيمية من قبل المغربي رضوان جيد حكم المباراة.

وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل الأمن السوداني والذى نجح فى السيطرة على محاولة الاعتداء على حكم المباراة والتى توقفت إلى ما يقرب من 13 دقيقة كاملة بسبب هذه الأحداث غير الرياضية.

وينتظر الكاف تقرير مراقب المباراة وحكم المباراة، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة من قبل لجنة المسابقات المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل اتخاذ عدد من القرارات القوية تجاه الفريق السودانى تجنبا لتكرار هذا فى المباريات المستقبلية من البطولة. بحسب موقع "صدى البلد".

ومن جهته، يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ضرورة تطبيق لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الهلال السوداني، واحتساب نتيجة المباراة لصالح المارد الأحمر.

وقال عبد الحفيظ بعد المباراة، "لوائح الاتحاد الأفريقي واضحة وصريحة ويجب أن تُطبق على الهلال".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الأهلي "اللائحة تقول إذا أُجبر حكم المباراة على تكملة المباراة بعد إيقافها قبل نهاية الوقت الأصلي بسبب اقتحام الملعب، يعتبر الفريق المضيف خاسرا".

وتابع "الاتحاد الأفريقي طبق اللائحة في وقت سابق على الإسماعيلي ويجب أن تُطبق الآن على الهلال. ننتظر ما سيفعله الاتحاد الأفريقي".

وتابع "كنا نلعب في ثكنة عسكرية وأجواء غير طبيعية".

وأتم "بكل تأكيد سيكون هناك تحرك من إدارة الأهلي".

وانتهت مباراة أمس بين الأهلى المصري والهلال السودانى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ونجح الأهلى فى حجز تذكرة التأهل إلى ربع نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم الدور ربع النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا كلا من الأهلي ومازيمبي الكونغولى والترجى التونسي وصن دوانز الجنوب إفريقي والنجم الساحلى والزمالك والوداد المغربي والرجاء المغربي.