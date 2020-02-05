الاتحاد الروسي لكرة القدم لم يتلق إخطارا من "وادا" حول المشاركة في كأس العالم 2022

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أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد لم يتلقى إخطارا حول المشاركة في كأس العالم 2022.