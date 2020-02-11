يوفنتوس يغري غوارديولا بـ"شيك على بياض" فهل يدرب رونالدو

أشارت تقارير إعلامية إلى أن المسؤولين في نادي يوفنتوس الإيطالي، غير مقتنعين بشكل كامل بالمدرب الحالي، ماوريسيو ساري، من أجل تحقيق هدف النادي - الفوز بالبطولات الأوروبية.

بدأت إدارة النادي في البحث عن مدرب بسيرة ذاتية جيدة على الصعيد الأوروبي، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن الإسباني بيب غوارديولا، يعتبر من أبرز المرشحين.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة نادي يوفنتوس على استعداد تام لتلبية كل مطالب بيب غوارديولا من أجل الحصول على موافقته بقيادة فريق البيانكونيري خلال الموسم المقبل.

من جانبه، صرح بيب غوارديولا مؤخرا بأنه لن يغادر معقل الاتحاد، ولكن يوفنتوس يحاول جعله يغير فكرته عن طريق إقناعه بمشروع قوي وإغرائه بالأموال الكثيرة أيضا، وستعرض عليه شيك على بياض ليكتب فيه الراتب الذي يرغب في الحصول عليه، نظرا لمعرفتهم بأنه يتقاضى 15 مليون جنيه إسترليني (17 مليون يورو) في الموسم الواحد.

هذا ويقود غوارديولا مانشستر سيتي في هذا الموسم، ويحتل الفريق المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول وبفارق وصل لـ22 نقطة.