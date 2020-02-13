أول تعليق من محمد صلاح بعد اختياره لاعب الشهر في ليفربول

علق محمد صلاح، اللاعب الدولي ونجم نادي ليفربول، على اختياره الفريق الإنجليزي له لاعب شهر يناير/كانون الثاني الفائت.

وقال محمد صلاح في تصريحات لموقع "ليفربول عربي"، خلال تسلمه الجائزة في ميلوود، اليوم الخميس، قائلا: "شكرا لكم. أنا سعيد بالفوز بهذه الجائزة وكما قلت من قبل، فإن الشيء المهم هو الفوز بالمباريات وأعتقد أننا حققنا نتائج جيدة في هذا الشهر، لذلك نأمل أن نستمر في تحقيق ذلك".

وتابع "لقد سجلت هدفا ضد مانشستر يونايتد بعد عامين، وكانت تلك هي اللحظة المفضلة لدي".

Three goals 🔥

Three assists 👏



An unstoppable start to the year for our @StanChart Player of the Month 🤩 pic.twitter.com/l8nfbueGGj — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2020

وأضاف صلاح: "أعتقد أننا حصلنا على استراحة جيدة والجميع في حالة نشاط ومتحمسون للعودة مرة أخرى، لذلك نأمل أن نكون مستعدين للمباراة".

يشار إلى أن جائزة "أفضل لاعب في هذا الشهر" تعتبر ثاني جائزة من النادي يفوز به صلاح في شهر يناير، حيث حصد هدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد يونايتد في آنفيلد كأفضل هدف للريدز في الشهر الماضي.

واختار نادي ليفربول الإنجليزي، نجمه الدولي المصري، محمد صلاح، لاعبا لشهر يناير/كانون الثاني المنقضي، بسبب ما أشار إلى أنه إنجاز "3+3".

وقال نادي ليفربول في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في شهر يناير، بسبب إنجازاته ومساهماته الكبيرة مع الفريق طوال الشهر والتي ضمنت له صدارة الدوري الإنجليزي.

🤩 S A L A H 🤩 @MoSalah has been named January's @StanChart Player of the Month 👏🏆 pic.twitter.com/EKIPgTmX3p — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2020

وأوضح الريدز: "ساهم صلاح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 أهداف، ما يجعله الأفضل في الشهر".

وكان محمد صلاح قد تفوق على العديد من اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي ساحر برشلونة، وفقا لموقع الإحصاءات الشهير "ترانسفيرماركت".

​ونشر الموقع قائمة لأغلى اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيمن حول العالم.

وجاء محمد صلاح في المركز الأول بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، بينما حلّ ميسي ثانيا برصيد 140 مليون يورو.

ويتصدر نادي ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ" برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.