استبعاد بطلة الرماية الأولمبية الروسية سفيتلانا سليبسوفا عامين لتناول المنشطات

أعلن الاتحاد الدولي للرماية (البيثلون) عن إيقاف بطلة الرماية الأوليمبية لعام 2010 في فانكوفر، الروسية سفيتلانا سليبسوفا، لمدة عامين لانتهاكها قواعد مكافحة المنشطات.

موسكو - سبوتنيك. ووفقاً للبيان الصادر عن الاتحاد الدولي للرماية، سيتم إلغاء نتائجها في الفترة من 22 آذار/مارس 2013 حتى نهاية موسم كأس العالم 2013/2014.

وحصلت سليبسوفا، في دورة الألعاب الأولمبية عام 2010، على الذهبية في سباق التتابع في إطار الفريق الوطني الروسي. وأيضا حاصلة على ذهبية في كأس العالم 2009 وبرونزية في بطولة العالم 2008.

وأنهت سليبسوفا، والتي تبلغ من العمر 34 عاما في تموز/يوليو، مسيرتها الرياضية بالفعل.

وتم إقصاء بطلة الرماية الروسية على أساس تحليل لقاعدة بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات. وأدينت سليبتسوفا استخدام مادة الـ"أوسترين".

ويمكن للرياضي أن يستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الدولي للرماية، في غضون 21 يوماً .