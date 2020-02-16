رسميا... مباراة الزمالك المصري والترجي التونسي على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري خوض مباراة الفريق الأول أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة وذلك بعد اتفاق مع وزارتي الداخلية والرياضة.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أعلن مرتضى منصور، رئيس النادي التوصل لاتفاق مع كل من وزير الداخلية ووزارة الرياضة، لخوض مباراة الفريق الأول أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مُشجع.

ويلتقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، 28 فبراير/شباط الجاري، ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على استاد الغرافة القطري، مساء الجمعة الماضية.