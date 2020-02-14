أهداف مباراة الزمالك والترجي 3-1 في السوبر الأفريقي... فيديو

حقق فريق الزمالك المصري لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز بنتيجة 3-1، في لقاء احتضنته العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة الثانية عن طريق يوسف أوباما، قبل أن يتعادل الترجي من ركلة جزاء سجلها اللاعب بن غيث.

وجاء الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 58، عن طريق اللاعب أشرف بنشرقي، ويحرز نفس اللاعب الهدف الثالث للزمالك قبل صافرة نهاية اللقاء.

وبتلك النتيجة حصد الزمالك لقب السوبر الأفريقي، ليبدأ بعدها الاستعداد لفريق الأهلي، والذي سيواجهه على كأس السوبر المصري.

ويعد هذا هو اللقب الرابع للزمالك في مسابقة السوبر الأفريقي، خلف الأهلي صاحب الـ 6 ألقاب في الصدارة.