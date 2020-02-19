4 أرقام تاريخية...هالاند يدخل تاريخ دوري الأبطال من بابه الواسع

تغلب بروسيا دورتموند الألماني على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف، يوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال.

تقدم هالاند لدورتموند في الدقيقة 69، لكن النجم البرازيلي العائد نيمار عادل سريعا (75)، قبل أن يطلق هالاند القادم من الدوري النمساوي قذيفة منحت فريقه الفوز (77).

ويواصل النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند أرقامه الرائعة، ليدخل بطولة دوري الأبطال بأربعة أرقام تاريخية جديدة.

1-إيرلينج هالاند هو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل مع فريقين مختلفين خلال نسخة واحدة.

2-إيرلينج هالاند هو أول لاعب شاب يحرز 10 أهداف في موسم واحد ببطولة دوري أبطال أوروبا.

3- إيرلينج هالاند هو ثاني لاعب شاب يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعد كيليان مبابي صاحب 13 هدف.

4-سجل إيرلينج هالاند 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا في سبع مباريات فقط، أسرع من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

بالإضافة لانه أصبح أول لاعب لفريق بوروسيا دورتموند يسجل بمباراته الأولى بمختلف البطولات، سواء في الدوري الألماني أو دوري الأبطال أو كأس ألمانيا، كما سجل في 7 مبارايات شارك فيها مع فريقه محققا 11 هدفا وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر مع نادي من أندية الدوري الألماني منذ عام 1963، بحسب ما نقلت "آس" الإسبانية.