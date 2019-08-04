بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند (0-2) في السوبر الألماني

تألق الجناح الإنجليزي جيدون سانتشو، ليقود بروسيا دورتموند للفوز 2-صفر على بايرن ميونيخ، وحصد لقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم للمرة السادسة ونيل الأفضلية مع انطلاق الموسم الجديد.

وكان اللاعب الشاب العامل الحاسم بصناعة هدف وتسجيل آخر أمام جماهير دورتموند، باستاد سيجنال إيدونا بارك ضد تشكيلة بايرن التي بدت تائهة بعد رحيل فرانك ريبري وآرين روبن، وفقا لرويترز.

وسقط فريق المدرب لوسيان فافر في صراع المنافسة على لقب الدوري في الموسم الماضي واكتفى بالمركز الثاني خلف بايرن الذي مدد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 29 بالإضافة إلى لقب كأس ألمانيا.

لكن دورتموند أظهر عزمه على تعويض ذلك إذ هدد القائد ماركو رويس مرمى الفريق الضيف مبكرا بتسديدة أبعدها الحارس مانويل نوير بصعوبة في الدقيقة الأولى.

وكان نوير محظوظا بعدم اهتزاز شباكه عندما خرج من منطقة الجزاء لمحاولة منع باكو ألكاسير من الانفراد في الدقيقة 15، لكن اللاعب الإسباني سدد الكرة خارج المرمى الخالي من حارسه.

اهداف مبارة بايرن ميونخ و بروسيا دورتموند pic.twitter.com/t0M3Q8nMy3 — newsfootbal1 (@Ahmad56098533) August 3, 2019

وعوض ألكاسير ذلك في الشوط الثاني عندما انطلق سانتشو في الناحية اليمنى وهيأ الكرة للاعب الإسباني، الذي سددها منخفضة في الشباك.

ومنع دفاع دورتموند الشجاع بايرن من إدراك التعادل بعد ذلك بعشر دقائق، إذ فشل كينجسلي كومان وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي في هز الشباك في الهجمة ذاتها.

وخطف سانتشو الأضواء بمضاعفة تقدم صاحب الأرض عندما استلم الكرة في وسط ملعب بايرن، وانطلق نحو المرمى ليهز شباك نوير من مدى قريب.

وبحث بايرن عن المساحات لكنه فشل في كسر صمود دفاع دورتموند، الذي سيضم ماتس هوملز العائد بعد رحلة مع بايرن.

بايرن ميونخ 0 × 2 بروسيا دورتموند | أهداف اللقاء 🎥" pic.twitter.com/XLDlCPgTRt — حساب احتياطي للاهداف فقط 🎥 (@Q_2000I) August 3, 2019

ولم يشارك المدافع المخضرم في المباراة، بسبب إصابة في التدريبات.

وبالنسبة لفريق المدرب نيكو كوفاتش جاءت الهزيمة لتسلط الضوء على ما يجب تطويره وبالتأكيد سيزيد من جهوده لضم الجناح الشاب ليروي ساني من مانشستر سيتي.

وعلى الجانب الآخر عوض دورتموند الهزيمة المخجلة 5-صفر أمام بايرن في أبريل نيسان وسيبدأ مشواره في الدوري معززا بحصد أول لقب في الموسم.