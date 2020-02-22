عقب مباراة السوبر.. الأهلي يعاقب لاعبيه

قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، توقيع عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق عقب خسارة السوبر المحلي أمام الزمالك.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، تقرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب محمود عبد الرازق كهربا، بسبب ما بدر منه ومشاداته مع لاعبي الزمالك، ما تسبب في حصوله على البطاقة الحمراء عقب نهاية المباراة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الأهلي، محمود الخطيب، اجتماعا اليوم السبت مع لاعبي الفريق قبل التدريب المقرر له في ملعب مختار التتش بمقر النادي.

السوبر يذهب للسوبر.. نحن الأبطال من جديد 🏆

الزمالك يتوج بالسوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية ٤-٣ بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.⚽️ pic.twitter.com/JZefktBhCe — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 20, 2020

يذكر أن اللاعبين الكبار عقدوا جلسة مع باقي الفريق، ووبخوا المقصرين وعلى رأسهم كهربا لاشتباكه مع عبد الله جمعة لاعب الأبيض.

وتم توجيه انتقادات للاعبين أخرين بداعي عدم تحمل المسئولية خلال المباراة، وخلال الجلسة تعاهد اللاعبون على التعويض خلال مباراة القمة أمام الزمالك.