رونالدو يسجل... أهداف مباراة يوفنتوس وسبال 2-0 في الدوري الإيطالي... فيديو

في البداية تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف لليوفي في الدقيقة 39.

ثم أضاف الويلزي آرون رامسي هدفا ثانيا للسيدة العجوز في الدقيقة 60.

وسجل أنديا بيتانيا هدفا لسبال من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وانتهت المواجهة بفوز يوفنتوس 2-1، ليرفع رصيده إلى النقطة 60 في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو، و6 عن إنتر ميلان، وتوقف رصيد سبال عند النقطة 15 في المركز الأخير.