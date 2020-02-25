أول تعليق حكومي على أحداث "دربي القاهرة" بين الأهلي والزمالك

أكد أشرف صبحي وزير الرياضة المصري على مساندة اللجنة المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي بصدد اتخاذ قرار مهم بشأن انسحاب الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي يوم الاثنين في الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وجاء في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "نتابع باهتمام الأحداث عن كثب لنضع المسؤولين عن الكرة أمام مسؤولياتهم، لأن دور الدولة والوزارة هو تقديم كل الدعم والمساندة للمؤسسات والهيئات لتخرج بأفضل القرارات لضبط المشهد الكروي في ظل اللوائح".

"إدارة المحتوى الفني يخضع للمجالس التي تدير الهيئات، وفي حالة اللجنة التي تدير الكرة المصرية ، فإن الوزارة تنتظر ما ستخرج به مائدة اللجنة بعد مراجعة كل أحداث القمة "119"، خاصة أن اللجنة تعمل منذ تعيينها بحرية مع تذليل كل العقبات والمساعدة والمساندة من أجهزة الوزارة. القرارات النهائية تخص مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة".

"في انتظار القرار النهائي والذي سيشهد كل الدعم في ظل تتابع العمل من أجل تطوير الرياضة المصرية، وبالطبع كرة القدم، لأن حلقات التطوير تعمل عليها أجهزة الوزارة، استعدادا للمشاركة في الدورة الأولمبية طوكيو 2020، وبالطبع الكرة المصرية ممثلة، ويهمنا المنافسة على ميدالية، كما نحرص على متابعة الأندية المشاركة قاريا أيضا".

"هناك خطط تسير على قدم وساق نحو الأفضل، ضمنها بالطبع كرة القدم، وأنه على أن اللجنة المؤقتة ستقدم الأفضل حتى نهاية مدتها في يوليو/تموز من العام الجاري".