في لقاء القمة المصرية... الأهلي يلعب مع نفسه دون لاعبي الزمالك

حصل نادي الأهلي المصري، على فوز، في مباراة، لم يحضرها فريق نادي الزمالك، الذي غاب عن أرض الملعب، في استاد القاهرة، اليوم الاثنين.

وأعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا فوز النادي الأهلي، في مباراة القمة ضد الزمالك، لعدم وصول الأبيض إلى استاد القاهرة، بحسب موقع "يلا كوره"، الذي أوضح أنها مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت المباراة في الثامنة والنصف، مساء اليوم الاثنين، بعدما تم تأجيلها 60 دقيقة انتظارا لوصول فريق الزمالك إلى استاد القاهرة.

وانتظر حكم المباراة، أكثر من 20 دقيقة قبل إعلان فوز الأهلي باللقاء، بينما أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات لقناة "صدى البلد" أنه تعمد عدم إرسال لاعبيه لخوض المباراة، حتى لا تحدث معركة واشتباكات جديدة بين اللاعبين في الملعب.

وبعد احتساب فوز الأهلي في تلك المباراة، يرتفع رصيده إلى 48 نقطة محققا الانتصار رقم 16 على التوالي، من أصل 16 مباراة خاض منها الأحمر 15 لقاء، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الثالث خلف المقاولون العرب، الذي لعب مباراة واحدة أكثر من الأبيض، ويتقدم بفارق نقطة وحيدة.

وقد يواجه الزمالك عقوبات بخصم النقاط بنهاية الموسم، بسبب الانسحاب، وعدم إرسال فريقه لخوض القمة، بينما يقول مرتضى منصور، أن اتحاد الكرة لن يخصم أي نقاط من فريقه.

وهدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالرحيل نهائياً عن مصر في حالة خصم نقاط من نادي الزمالك، مشيراً إلى أن ما فعله بعدم إقامة المباراة جاء لمصلحة الدولة ولاعبي الأهلي والزمالك.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية إن مجلس إدارة الزمالك، قرر مواجهة الأهلي، بمزيج من فرق مواليد 1999 و2000 و2001، بعد قرار رئيس النادي، بعدم مواجهة الأهلي بالفريق الأول، مضيفة: "لكن تعطل الحافلة أعاق وصول اللاعبين إلى ستاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف اللقاء".