كريستيانو رونالدو يسجل "رقما محبطا" مع يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سجل رقما محبطا للغاية خلال مسيرته الحالية مع يوفنتوس.

وقال موقع "غيف مي سبورت" الرياضي، إن الرقم الذي سجله رونالدو جاء رغم تأثيره الكبير في الكثير من مباريات يوفنتوس في مختلف البطولات هذا الموسم.

وأشار الموقع إلى أن "صاروخ ماديرا" فشل في التسجيل من 38 ركلة حرة متتالية، سواء في الدوري الإيطالي أو باقي المنافسات الرسمية التي يشارك فيها اليوفي.

وتعتبر الركلة الحرة التي لم يسجلها رونالدو في مرمى ليون، في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف، هي آخر مرة فشل فيها رونالدو.

وارتطمت 24 ضربة حرة بالحائط البشري، من أصل المحاولات الـ"38" لرونالدو، فيما أنقذ حراس المرمى 11، بالإضافة إلى محاولتين بعيدتين عن المرمى، بينما أصابت الكرة عارضة المرمى مرة واحدة.

وكانت أزمة الركلات الحرة تلاحق "الدون" حتى في ريال مدريد، حيث لم يحول البرتغالي سوى 20 ركلة حرة إلى أهداف، وذلك من أصل 313 ركلة تصدى لها.

🇵🇹 Since Cristiano Ronaldo signed for Juventus, he has taken 38 free-kicks. 24 shots hit the wall 11 saved by the keeper 2 out of play 1 hit the crossbar 0 free-kicks scored in 38 attempts. Crazy stat. 😱 pic.twitter.com/E5gNUNZgjH — FutbolBible (@FutbolBible) February 26, 2020

وآخر مرة سجل فيها رونالدو من ركلة حرة، كانت ضمن صفوف "الميرنغي" في 16 ديسمبر/ كانون الثاني 2017.