الاتحاد الانجليزي يوقف حارسا إسبانيا ثماني مباريات بسبب العنصرية

عوقب كيكو كاسيا حارس مرمى ليدز يونايتد بالإيقاف لثماني مباريات إلى جانب غرامة مالية بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني (77964 دولارا) بعد أن وجد مذنبا بارتكاب إساءة عنصرية خلال مباراة في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم أمام تشارلتون أثليتيك في سبتمبر أيلول الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن الحارس الإسباني البالغ من العمر 33 عاما عليه أيضا حضور دورة للتوعية تهدف لمكافحة العنصرية.

ونفى كاسيا استخدام أي كلمات تنطوي على إساءة عنصرية، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت وسائل إعلام إن المخالفة ارتكبت بحق مهاجم تشارلتون جوناثان ليكو المولود في جمهورية الكونغو الديمقراطية لكنه لعب لمنتخب إنجلترا في أكثر من فئة عمرية.

وقال كاسيا في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه "حزين ومصدوم" لاتهامه بالعنصرية وأكد مطالبته بضرورة عدم التسامح مع العنصرية في أي مجال.

وقال عن ذلك "مطلقا لا أعتقد أن قرار الإدانة يعكس تماما حقيقة الواقعة".

وأضاف "وأنا على ثقة بأن أسرتي وأصدقائي وزملائي وجميع الطواقم الفنية التي عملت معها طوال سنوات خلال مسيرتي المهنية يعرفون أنني لا يمكن أن أستخدم أي كلمات تنطوي على إساءة عنصرية".