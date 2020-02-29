أهداف مباراة الأهلي وصنداونز 2-0 في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

حقق الأهلي المصري الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0 في مباراة الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت مباراة الأهلي وصنداونز في السادسة مساء اليوم على أرضية ملعب استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.

وسجل التونسي علي معلول الظهير الأيسر بالأهلي هدفي الفوز أمام صنداونز، أولهما من اختراق في العمق والثاني من ركلة جزاء في الدقيقتين 56 و68.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصنداونز عصر السبت المقبل، في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.