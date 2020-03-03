كورونا يهدد جماهير الدوري الإنجليزي

ترددت أنباء عن احتمال إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز من دون جماهير، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، اجتمع ممثلي الدوري مع أعضاء الاتحاد الإنجليزي، لمناقشة الحلول المقترحة والسيناريو الأسوأ حال تفشى المرض في بريطانيا.

وتمت مناقشة مقترح إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بدون جماهير.

ولا تمانع أندية الدوري الإنجليزي خوض المباريات بدون جماهير، إذ كان ذلك الحل الوحيد لاستكمال المسابقة.

وفي حال أصدرت الحكومة البريطانية قرارا بتعليق التجمعات الجماهيرية لمدة لا تزيد عن أسبوعين سيتم تأجيل المباريات، أما إذا وصل التعليق لمدة شهر فلا مفر من إقامة المباريات من دون جماهير.

وتواجه العديد من البلدان خطر تفشي فيروس كورونا، منذ ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في الأيام الأخيرة من العام الماضي.

وكانت إيطاليا أولى الدول الأوروبية التي تفشى فيها الفيروس، ليتم تأجيل العديد من المباريات أهمها مواجهة يوفنتوس وإنتر.