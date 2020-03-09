ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

ضربة قوية تعرض لها فريق ريال مدريد الإسباني قبل المواجهة المرتقبة في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "أس"، شعر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بآلام في قدمه خلال مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، وقد يغيب عن مواجهة السيتزن.

ويخضع كورتوا يوم غد الثلاثاء لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة التي يعاني منها.

Courtois was struggling at Real Madrid only a few months ago.



Now 💪pic.twitter.com/okfAxhFd8W — Goal (@goal) March 7, 2020

وتشير الفحوصات الأولية إلى أن اللاعب البلجيكي سيغيب على أقل تقدير لمباراتين أمام إيبار في الليغا ومانشستر سيتي في دوري الأبطال.

ولم يغب كورتوا عن حراسة مرمى النادي الملكي منذ السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يذكر أن مواجهة الإياب ضد مانشستر سيتي على ملعب سنتياغو بيرنابيو انتهت بخسارة ريال مدريد صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف.