بعد الإعلان عن إصابة مالك النادي... أولمبياكوس يحسم الجدل بشأن إصابة لاعبي منتخب مصر بـ "كورونا"

حسم نادي أولمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الأربعاء 11 مارس/آذار، الجدل، بشأن إصابة لاعبيه وموظفيه بفيروس "كورونا" الجديد.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن هناك شكوك كبيرة في إصابة لاعبي أولمبياكوس بعدوى "كورونا" ومن بينهم لاعبي منتخب مصر، أحمد حسن "كوكا"، وعمرو وردة، بعد الإعلان عن إصابة مالك النادي، إيفانغليلوس ماريناكيس بالعدوى.

ولكن إدارة النادي اليوناني أصدرت بيانا صحفيا، نشر على الموقع الرسمي الخاص بأولمبياكوس قالت فيه: "أجرى فريق نادي أولمبياكوس وكل لاعبيه ومدربيه وموظفيه الطبيين والفنيين، الاختبارات الطبية المطلوبة لفحص احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا".

وتابعت بقولها "بعد إجراء الاختبارات تم اكتشاف أن جميع اللاعبين والموظفين والفنيين جميع نتائجهم سلبية، ولا توجد أي إصابات مسجلة داخل النادي".

​يذكر أن مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجلت، اليوم الأربعاء، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بالفيروس.

وقال سيتي في بيان "تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه أرسنال".

"قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19".

وأمس الثلاثاء أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنغهام فورست الإنجليزي، المنافس في الدرجة الثانية إصابته بفيروس كورونا.

​وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، بعد تسجيل نحو 631 حالة وفاة، وأكثر من 8,514 إصابة، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، وضع البلاد كلها في حالة حجر صحي، ومنع دخول أو خروج أي شخص منها.