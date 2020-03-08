بينهم صلاح... منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين لمعسكر مارس

أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، قائمة المحترفين لمعسكر شهر مارس/آذار الجاري.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، نشر من خلالها قائمة المحترفين المصريين الأربعة الذين اختارهم الجهاز الفني للمنتخب الوطني، تمهيدا لمعسكر الفراعنة المقبل، الذي يستعد لمواجهتي منتخب توغو، ذهابا وإيابا.

وضمت قائمة اللاعبين المصريين المحترفين الأربعة، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، ومحمود حسن تريزيجيه (آستون فيلا الإنجليزي).

ونوهت تغريدة الاتحاد المصري إلى أن المنتخب الوطني يستعد لمواجهة توغو يومي 26 و29 مارس/آذار الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد بركات، مدير المنتخب الوطني سيرسل الاستدعاء الرسمي للأندية الأربعة خلال الفترة المقبلة، طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين المحترفين إلى معسكر المنتخب المصري، يوم 23 من الشهر الجاري، أي قبل موعد مباراة توغو بثلاثة أيام.