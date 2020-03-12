عقب إصابة لاعب يوفنتوس بفيروس كورونا... نادي إنتر الإيطالي يعلق جميع أنشطته

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الخميس، تعليق جميع الأنشطة الرياضية لجميع فرقه في النادي، في أعقاب إصابة لاعب يوفنتوس دانييلي روغاني بفيروس كورونا.

وقال إنتر في بيان رسمي: "عقب بيان نادي يوفنتوس بشأن ثبوت إصابة دانييلي روغاني بفيروس كورونا، فإن نادي إنتر يعلق جميع الأنشطة الخاصة به حتى إشعار آخر، وسيتخذ النادي الخطوات والإجراءات اللازمة".

وحظرت الحكومة الإيطالية كل الأحداث الرياضية ومن بينها الدوري الإيطالي حتى الثالث من أبريل/نيسان على الأقل، في محاولة لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا. وأقيمت آخر مباريات يوم الأحد الماضي.

🚨 | ANNOUNCEMENT All competitive activities suspended: the official statement 👉 https://t.co/gbtiaEbd93#FCIM — Inter (@Inter_en) March 11, 2020

ويوم الأربعاء، قفزت حالات الوفاة في إيطاليا من 196 إلى 827 شخصا في 24 ساعة. كما ارتفعت حالات الإصابة إلى 12462 شخصا من 10149.

وأصيب أربعة لاعبين من بيانيزي المنافس في الدرجة الثالثة بفيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي".

وأضاف: "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

وأتم: "هناك 118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".