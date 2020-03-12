الأرقام تنصف ليفربول والفائز أتلتيكو مدريد

نجح أتليتكو مدريد الإسباني في إخراج ليفربول من دوري الأبطال بعد تغلبه، يوم أمس، عليه وعلى أرضه بثلاثة أهداف لهدفين، ليتأهل إلى ربع النهائي بمجموعة المبارتين (2-4).

ورغم أن الريدز امتلك زمام المبادرة بالتسجيل في اللقاء الذي امتد للأشواط الإضافية، إلا أن أتلتيكو خرج فائزا بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها لورنتي هدفين في الدقيقتين 97 و 106، ليسجل ألفارو موراتا الهدف الثالث في الدقية 121.

فيما نجح ليفربول في تسجيل هدفين عن طريق فاينالدوم في الدقية 43 وفيرمينو في الدقيقة 94.

وهذه قائمة بأهم أرقام اللقاء، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية:

-وصلت نسبة استحواذ ليفربول على الكرة لـ70 في المئة في أول 20 دقيقة من بداية اللقاء، مهددا أتلتيكو بأرع محاولات اثنين منهما على المرى.

-نفذ ليفربول في الشوط الأول 24 عرضية كان نصيب لاعبه الإنجليزي ألكسندر أرنولد 10 كرات.

-تخطى البرازيلي روبيرتو فيرمينيو بهدف في شباك أتلتيكو مدريد (15) هدفا عدد أهداف مواطنه الأسطورة رونالدو نازاريو صاحب الـ 14 هدفا بالبطولة الأوروبية.

- قبل مباراة ليفربول على الأنفيلد كان يمتلك الإسباني ماركوس يورنتي 4 تسديدات فقط على مرمى الخصوم، لكن الآن لديه تسديدتين بهدفين.

-لأول مرة منذ تعيينه مدربه لفريق ليفربول، يتعرض يورجن كلوب إلى خسارتين على التوالي بالبطولة الأوروبية، بل والخروج منها نهائيا.

-نفذ فريق ليفربول 62 كرة عرضية خلال اللقاء ليكون الأكثر في مباراة واحدة منذ موسم 2016-2017، كذلك قام ألكسندر أرنولد بتنفيذ 25 عرضية في مباراة واحدة كالأكثر منذ الموسم نفسه.