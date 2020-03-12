إصابة مدرب "أرسنال" ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا

كشف نادي "أرسنال" الإنجليزي لكرة القدم، عن إصابة مدربه، ميكيل أرتيتا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

موسكو - سبوتنيك. وقال النادي في بيان على موقعه مساء الخميس: "تم إغلاق مركزنا التدريبي في لندن كولي بعد أن تلقى المدير الفني ميكيل أرتيتا مساء اليوم نتيجة إيجابية لفيروس كورونا".

ووفقا للنادي، سيتم عزل أفراد الفريق، الذين كان لديهم اتصال مؤخرا مع ارتيتا ذاتيا بما يتماشى مع الإجراءات المطلوبة.