تأجيل مباريات "أبطال أوروبا" والدوري الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل بسبب كورونا

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة إنه "في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا، والقرارات التي اتخذتها الحكومات المختلفة، فقد تقرر تأجيل جميع مباريات أندية الاتحاد الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل".

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 13, 2020

وكان "يويفا" أعلن أمس الخميس، أنه دعا مختلف الجهات المعنية لمناقشة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى أن المناقشات ستشمل جميع المسابقات المحلية والأوروبية ، بما في ذلك تصفيات بطولة أمم أوروبا.