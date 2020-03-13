تأجيل مباريات "أبطال أوروبا" والدوري الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل بسبب كورونا

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة إنه "في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا، والقرارات التي اتخذتها الحكومات المختلفة، فقد تقرر تأجيل جميع مباريات أندية الاتحاد الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل".
In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.— UEFA (@UEFA) March 13, 2020
Full statement: 👇
وكان "يويفا" أعلن أمس الخميس، أنه دعا مختلف الجهات المعنية لمناقشة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى أن المناقشات ستشمل جميع المسابقات المحلية والأوروبية ، بما في ذلك تصفيات بطولة أمم أوروبا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)