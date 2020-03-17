لاعب كرة قدم ينتهك الحجر الصحي ويعاقب

انتهك لاعب كرة القدم ميسون مونت في نادي "تشيلسي" ومقره لندن، الحجر الصحي وحكم عليه بدفع غرامة.

رصدت قيادة نادي تشيلسي مونت وهو يلعب الكرة في مركز ترينت بارك الرياضي مع صديقه ديكلان رايس، وهو لاعب في نادي "وست هام"، وذلك بعد أن فرض النادي حجرا صحيا على اللاعبين.

وقال النادي أنه سيذكر لاعب كرة القدم بواجباته، ولم يتم تحديد مقدار العقوبة التي تهدد لاعب خط الوسط.

وأعلن نادي تشيلسي عن فرض الحجر الصحي في 13 مارس/ آذار وحتى 4 أبريل/ نيسان بعد إصابة اللاعب، كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا.

وقالت الأجهزة المسؤولة عن كرة القدم في إنجلترا، في بيان مشترك، إنها قررت وقف جميع بطولات الدوري، بما في ذلك الدوري الممتاز حتى الرابع من أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا".