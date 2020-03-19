شفاء مدرب أرسنال من فيروس كورونا

وأجرى المدرب الإسباني فحصا مؤخرا، أثبت سلبية العينة التي تم أخذها منه، بحسب صحيفة "الإندبندنت".

وأصيب أرتيتا بفيروس كورونا بعد مخالطة فريق ومسئولي نادي أولمبياكوس اليوناني خلال مباراتهم بالدوري الأوروبي.

وكان النادي الإنجليزي قام بعزل أفراد الفريق الذين كان لهم اتصالا بالمدرب عزلة ذاتية، وفقا للإرشادات الصحية الحكومية.

قالت وزارة الصحة البريطانية إنه، حتى يوم أمس الأربعاء، بلغ عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 2626 حالة، من بينها 71 حالة وفاة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 204 آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.