أعلن نادي فنربهتشة التركي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر النادي التركي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "اجتاز اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والموظفون الإداريون في فريق فنربهتشة الأول اختبارات فيروس كورونا في المرافق الصحية للمدينة".

​وتابع النادي قائلا "أظهرت الاختبارات إصابة أحد اللاعبين وبعض الموظفين بفيروس كورونا المستجد".

واستمر فنربهتشة "تم إحالة لاعبينا وموظفينا إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والعلاجات".

ورفض النادي التركي الكشف عن اسم اللاعب الذي أظهرت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

#عاجل | نادي فنربهتشة التركي يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا (دون الكشف عن اسم اللاعب) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 25, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض ‏فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة ‏كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.‏

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء ‏العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين ‏المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها ‏البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.