لاعب "أياكس" عبد الحق نوري يستفيق من الغيبوبة بعد 3 سنوات... صور وفيديو

استفاق لاعب نادي "أياكس" عبد الحق نوري، من الغيبوبة بعد قرابة 3 سنوات إثر تعرضه لإصابة خلال إحدى مباريات نادي "أياكس أمستردام".

وتناقلت وسائل إعلام أجنبية تصريحات لشقيق اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية، الذي كشف من خلالها استفاقة شقيقه عبد الحق من غيبوبته.

خبر سعيد في أيام العالم كله يعيش فيها أوضاعا كارثية ، المغربي عبد الحق بن نوري يفيق من غيبوبة أستمرت 3 سنوات ، الحمدلله ، قرة عين والديه ومحبيه . pic.twitter.com/3v6yvSvSc0 — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) March 26, 2020

وأكد عبد الرحيم نوري أن وضع شقيقه تحسن منذ تم نقله من المستشفى إلى المنزل، مضيفا أنه "على دراية بمكان وجوده، حيث أنه عاد إلى بيئته المألوفة ضمن عائلته.

Nouri’s brother: “Appie is doing good. He’s at home now. He is aware of where he is. People will now wonder ‘what does it mean, that he’s doing good?’. Well, he is not in coma anymore, he is awake, he eats, he sneezes. Sometimes he can communicate by lifting his eyebrows.” [dwdd] pic.twitter.com/IaUyHf6SEn — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) March 26, 2020

وتابع مؤكدا أن شقيقه استفاق من غيبوبته ورغم أنه ما يزال طريح الفراش إلا أنه أصبح يتفاعل ويتواصل مع أسرته إما بتحريك حاجبيه أو بالابتسام، كما أصبح قادرا على النوم والأكل.

وأوضح شقيق "آبي" أن أفراد أسرته يتحدثون معه وكأنه ليس مريضا، ويشاهدون برفقته مباريات كرة القدم في غرفة المعيشة.

وكان عبد الحق نوري البالغ 22 عاما الذي كان يلعب في صفوف نادي "أياكس أمستردام" الهولندي قد تعرض في يوليو من عام 2017 إلى أزمة صحية مفاجئة أثناء مباراة له، حيث سقط على الأرض مغشيا عليه ليتم نقله بسرعة إلى المستشفى بمروحية ودخل إثر ذلك في غيبوبة، ما خلف حالة من الحزن في صفوف محبيه ومتابعي النادي.