مبابي يتبرع من أجل الفقراء بعد تفشي "كورونا"

تبرع النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان بمبلغ مالي لإحدى المؤسسات الخيرية في البلاد، لمساعدتها على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت المؤسسة عبر حسابها على تويتر: "نشكر الموهبة كيليان مبابي على تبرعه الكريم ومساعدته المحتاجين في مثل هذه الظروف".

وتعمل المؤسسة على توفير الطعام وأدوات النظافة وأماكن للإقامة للفقراء والمرضى خلال الفترة الراهنة.

#FRATERNITÉ #SOLIDARITÉ



Du talent et du cœur, @KMbappe soutient la Fondation @Abbe_Pierre. Merci à lui pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité.



👉 https://t.co/utDhSLYuKH



📷dr pic.twitter.com/sTShDX45Om — FondationAbbéPierre (@Abbe_Pierre) March 27, 2020

وحث مبابي الجماهير عبر صفحته على "إنستغرام" للتبرع للمؤسسة من أجل مساعدة المحتاجين الذين خسر كثير منهم وظائفهم وأعمالهم بعد انتشار كورونا.

ويخطط سان جيرمان لتخفيض رواتب اللاعبين والعاملين لديه، على غرار عديد من الأندية الأخرى لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها توقف النشاط الكروي.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.

صنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.