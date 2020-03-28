مبابي يتبرع من أجل الفقراء بعد تفشي "كورونا"

وكتبت المؤسسة عبر حسابها على تويتر: "نشكر الموهبة كيليان مبابي على تبرعه الكريم ومساعدته المحتاجين في مثل هذه الظروف".
وتعمل المؤسسة على توفير الطعام وأدوات النظافة وأماكن للإقامة للفقراء والمرضى خلال الفترة الراهنة.
#FRATERNITÉ #SOLIDARITÉ— FondationAbbéPierre (@Abbe_Pierre) March 27, 2020
Du talent et du cœur, @KMbappe soutient la Fondation @Abbe_Pierre. Merci à lui pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité.
👉 https://t.co/utDhSLYuKH
📷dr pic.twitter.com/sTShDX45Om
وحث مبابي الجماهير عبر صفحته على "إنستغرام" للتبرع للمؤسسة من أجل مساعدة المحتاجين الذين خسر كثير منهم وظائفهم وأعمالهم بعد انتشار كورونا.
ويخطط سان جيرمان لتخفيض رواتب اللاعبين والعاملين لديه، على غرار عديد من الأندية الأخرى لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها توقف النشاط الكروي.
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Les plus fragiles ne sont pas confinés. Ne les oublions pas. Bravo et force @fondationabbepierre
وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.
صنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.
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