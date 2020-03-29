ضحية كورونا... برشلونة على أعتاب خسارة 100 مليون يورو

خسارة تقدر بـ100 مليون يورو تلوح في الأفق أمام نادي برشلونة، مع توقف النشاط الرياضي في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، خسائر برشلونة قد تصل إلى 10% من إجمالي ميزانية النادي بسبب توقف عوائد البث التليفزيوني وإيرادات المباريات، ما دفع إدارة الفريق الكتالوني لخفض رواتب لاعبيه مؤقتا.

وبلغت إيرادات بيع تذاكر مباريات برشلونة في الموسم الماضي 93.3 مليون يورو، بمتوسط 3.3 مليون يورو لكل مباراة أقيمت على ملعب "كامب نو" معقل الفريق، الذي يتسع لأكثر من 98 ألف متفرج.

وربما يخسر برشلونة 26.4 مليون يورو حال تأهله للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، بالإضافة لخسارة 22.5 مليون يورو مكافأة الصعود للمربع الذهبي لدوري الأبطال الممنوحة من الاتحاد الأوروبي ومبلغ اخر قدره 10.5 مليون يورو، وكذلك خسارة إيرادات البث التليفزيوني.

وقد يواجه برشلونة تراجعا في إيراداته المتعلقة بمبيعات البضائع ومدارس كرة القدم الخاصة به المنتشرة حول العالم وتذاكر دخول المتحف.

وتشير التوقعات إلى خسارة 15 مليون يورو من الدخل الناتج عن المتحف، الذي جلب 60 مليون يورو في الموسم الماضي.