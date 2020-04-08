ريال مدريد يخفض رواتب لاعبيه... هذه الحالة تحدد نسبة الخصم

أعلن ريال مدريد التوصل لاتفاق مع لاعبي فريق كرة القدم والسلة إلى جانب المدراء التنفيذيين في النادي لتخفيض رواتبهم بنسبة 10 إلى 20%.

ويأتي هذا القرار في ظل توقف النشاط الرياضي حول العالم لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان، سيتم خصم 20% من رواتب اللاعبين في حال عدم استكمال الموسم، و10% في حال استكماله.

وأوضح بيان النادي الملكي أن هذا القرار الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون يتجنب الإجراءات القوية التي تؤثر على باقي عمال النادي، كما يساهم في تنفيذ الأهداف الاقتصادية للنادي في ضوء انخفاض الدخل.

El Real Madrid C.F. reduce sus gastos para esta temporada.

Jugadores, técnicos y empleados acuerdan con el club una importante iniciativa de ahorro.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 8, 2020

وأكد ريال مدريد فخره بجميع عناصر عائلته والتي تشكل قيمه التي تصبح ذات قيمة خاصة في ظل الظروف الصعبة.

وفي نهاية البيان، تمنى ريال مدريد الشفاء العاجل لكل المرضى بفيروس كورونا المستجد.