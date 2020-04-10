أسطورة نادي ليفربول مصاب بفيروس كورونا

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إلى أن أسطورة ليفربول السير كيني دالغليش، أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ودخل دالغليش، 69 عاما، المستشفى هذا الأسبوع، بعدما أصيب بأعراض كورونا، أظهرت الاختبارات أنه أصيب بالفيروس، ويتعاطى حاليا عقاقير وأدوية علاجية وريدية.
Coronavirus: Liverpool legend Sir Kenny Dalglish tests positive for COVID-19 in hospital https://t.co/weRj7DEYfJ— SkyNews (@SkyNews) April 10, 2020
ويعد السير دالغليش، واحد من أشهر أساطير في تاريخ ليفربول.
وكان أسطورة ليفربول، قد اختار قبل دخوله المستشفى "العزلة الطوعية"، ولكن إصابته بأعراض أخطر استدعت نقله إلى المستشفى.
صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
Get well soon, Kenny Dalglish 🙏— Goal (@goal) April 10, 2020
The Liverpool legend has been admitted to hospital and since tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/fMeCT6c5Ot
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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