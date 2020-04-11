بيراميدز يعلن رسميا ضم أحمد فتحي نجم الأهلي المصري

وقال نادي بيراميدز على حساباته الرسمية بمواقع التواصل، إنه تعاقد مع قائد منتخب مصر في صفقة انتقال حر".

رحبوا معنا بچوكر الكرة المصرية! 🃏



يعلن نادي #بيراميدز عن التعاقد مع قائد منتخب مصر @AhmedFathi في صفقة انتقال حر 📋☑️#JokerXPyramids pic.twitter.com/DEeohGG8ci — Pyramidsfc (@pyramidsfc) April 11, 2020

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن عقد فتحي مع بيراميدز سيكون لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن رسميا، أمس، عبر موقعه الرسمي عن رحيل لاعبه أحمد فتحي بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري لعدم الاتفاق على الأمور المادية.

أحمد فتحي انضم للنادي الأهلي عام 2007 قادما من فريق شيفيلد يونايتد الإنلجيزي، ليستمر مع الفريق حتى الآن.

وتخلل تلك الفترة خروجه معارا إلى هال سيتي الإنجليزي عام 2013 مرة، ثم الخروج إلى فريق أم صلال القطري عام 2014 بعد نهاية عقده مع الأهلي، وقبل عودته إلى الفريق الأحمر مجددا عام 2015.

وشارك صاحب الـ35 عاما هذا الموسم مع الأهلي حتى الأن في 17 مباراة بمختلف البطولات.