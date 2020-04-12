نجم يوفنتوس: من الصعب الحفاظ على وزني خلال العزل الصحي

كشف أرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس، أن أصعب ما يواجهه خلال فترة العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، هو الحفاظ على وزنه بسبب تناول الطعام.

وقال رامسي خلال محادثة عبر إنستغرام: "أقوم بتنفيذ البرامج التي يرسلها النادي إلينا، وأحافظ على لياقتي معظم الأيام".

وتابع "بكل تأكيد الأمر ليس مثل التدريب أو خوض المباريات، حيث لا يكون هناك قلق بشأن زيادة الوزن".

وأضاف رامسي "زوجتي تحب الطهي وأنا أحب تناول الطعام، لذلك المزيج ليس جيد، عند عودة النشاط أكون صارما للغاية، أما الآن فمن الصعب السيطرة على الأمر".

وعن مزاملة كريستيانو رونالدو، قال: "هو رياضي استثنائي، يسجل في معظم المباريات وهذا سبب كافي لاستمراره حتى سن 35".

وأتم لاعب أرسنال السابق "هو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، يريد الفوز في كل مباراة مهما كانت. هو لاعب لا يصدق".