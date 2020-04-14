صحيفة: قرار من "فيفا" خلال أيام بتأجيل مونديال الأندية

أفادت تقارير صحفية بتأجيل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بطولة كأس العالم للأندية إلى عام 2022 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، كان من المقرر إقامة البطولة بنظامها الحديث بمشارك 24 فريقا، في شهر يونيو/حزيران عام 2021.

وبات من المقرر أن تقام البطولة مرة كل أربع سنوات، وسيصدر قرار التأجيل بشكل رسمي خلال أيام.

وأوضحت الصحيفة أن السبب وراء تأجيل البطولة يعود إلى التعارض مع بطولة اليورو التي تم تأجيلها أيضا لتقام هي في يونيو عام 2021.

وأضاف التقرير أن مونديال الأندية الجديد سيقام في عام 2022 بعد كأس العالم للمنتخبات، ولن يؤثر هذا التأجيل على موعد النسخة الثانية التي ستقام عام 2025.