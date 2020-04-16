تسجيل
18:06 GMT18 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لاعبة كرة قدم

    "فيفا" وصفتها بالملكة... قصة أول محترفة مصرية في إنجلترا... فيديو وصور

    © CC0 / planet_fox / pixabay
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104331/13/1043311324_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_087b26688fe77f6b1fb254db447b7302.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202004161045191578-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    احتفى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالمصرية سارة عصام، لاعبة فريق السيدات لكرة القدم، في نادي "ستوك سيتي" الإنجليزي.

    وصف تقرير نشره "فيفا"، سارة عصام، بأنها "الملكة المصرية"، إذ أنها أول محترفة مصرية تنتقل إلى ملاعب الكرة الإنجليزية، مشيرا إلى أنها "تصدرت عناوين الصحف في 2017 بعدما أصبحت أول امرأة مصرية وعربية تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات".

    رمضان صبحي
    © REUTERS /
    رمضان صبحي يغادر ستوك سيتي
    وقال التقرير إن "سارة عصام اكتسبت استحسانا عاما عند عودتها إلى مصر بعد ردها القوي على الانتقادات المحلية والثناء على الإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات المصرية لمكافحة جائحة كورونا، كما أظهرت أن العيش في الخارج لم يقلل بأي حال من الأحوال من حبها لمصر".

    وأضاف التقرير أنه "أثناء وجود الملكة المصرية بالحجر الصحى فى القاهرة، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الحادي والعشرين، وفتحت أول امرأة مصرية تلعب بشكل احترافي في أوروبا قلبها لموقع الفيفا، وتحدثت من بين أمور أخرى عن مهنتها المزدهرة وكيف انتهى بها اللعب في إنجلترا".

    وتحدثت اللاعبة المصرية عن بداية حبها لكرة القدم قائلة "عندما كبرت، كنت ألعب كرة القدم مع أخى، كنت الفتاة الوحيدة بين مجموعة من الفتيان الذين شاركوا فى ركلات الجزاء، أحببت كرة القدم على الرغم من أننى كنت جيدة جدا فى كرة السلة، لكننى بالطبع أحب التحدى ولذلك لم أتردد فى اختيار كرة القدم على جميع الرياضات الأخرى".

    وتابعت "بمرور الوقت اكتسبت المزيد من المهارات فى التنافس مع الأولاد حتى أصبحت أفضل منهم، كان شعورا جميلا أن أحصل على اعتراف الأولاد بقدراتى الكروية، خاصة فى مجتمع اعتبر دائمًا كرة القدم لعبة رجالي، واجهت بعض المقاومة من عائلتى التى اعتقدت فى البداية أن كرة القدم لن تكون البيئة المناسبة لي".

    وأشارت إلى أنها قررت الانضمام إلى نادى وادى دجلة، وتم تصعيدها في وقت قصير إلى الفريق الأول، وبعدها تلقت دعوة للمنتخب الذى كان يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية فى 2016.

    View this post on Instagram

    #womensfootball

    A post shared by @ sarahessam64 on

    ولفتت إلى أنها "شعرت أن كل شىء يسير على ما يرام، سأستيقظ فى الخامسة صباحا لأبدأ التدريب من أجل أن أكون مستعدة، لكننى صدمت عندما تم استبعادى من قائمة الفريق النهائية للبطولة".

    وأشار "فيفا" إلى أن الاستبعاد لم يجعل سارة تستسلم، "معتقدة أن جهودها ستؤتي ثمارها في النهاية، وبعد ذلك بعامين، حزمت حقائبها وقررت مرافقة شقيقتها إلى إنجلترا من أجل البحث عن التجارب مع الأندية الإنجليزية".

    View this post on Instagram

    Happy times always with @bucssport #womensfootball #topbucsplay #topbucsplays

    A post shared by @ sarahessam64 on

    ومن جانبها أكدت سارة أنها "طرقت كل باب وانتهى بي الأمر بالتجارب مع العديد من الأندية المختلفة، حتى التحقت أخيرا بستوك سيتي في عام 2017 كأفضل لحظة في مسيرتي، كنت سعيدة جدا للوصول إلى نقطة يمكنني فيها إظهار إمكاناتي".

    View this post on Instagram

    “It’s the most wonderful time of year” 🎶

    A post shared by @ sarahessam64 on

    وقال سارة إنها كانت تعلم أن الاختلافات الهائلة بين الحياة في مصر وإنجلترا ستكون صعبة، متابعة "لكني كنت متحمسة نفسيا وعقليا للقيام بهذا التحول الرئيسي".

    وأكدت "يجب أن أعترف بأن هذا التكيف السريع لم يكن ممكنا بدون المساعدة التي حصلت عليها من زملائي في الفريق. لقد دعموا لي في التدريب والمباريات، إنهم ليسوا مجرد زملاء في الفريق، ولكنهم أيضًا أصدقاء مقربون أظل على اتصال بهم عندما أكون في القاهرة ".

    انظر أيضا:

    بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي
    رمضان صبحي يغادر ستوك سيتي
    بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي (3-0)
    بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وستوك في الدوري الإنجليزي (2-0)
    الكلمات الدلالية:
    كرة القدم, أخبار, ستوك سيتي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الراقصة سو سيفدا أوزون ترقص على سطح منزلها، برفقة فرقة موسيقية، بسبب الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، 13 أبريل 2020
    ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في ظل كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    يسلبون الأراضي ويقدمون المال من بعدها
    يسرقون وطنك ثم يعطونك منه قليلا
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك