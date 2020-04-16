"فيفا" وصفتها بالملكة... قصة أول محترفة مصرية في إنجلترا... فيديو وصور

وصف تقرير نشره "فيفا"، سارة عصام، بأنها "الملكة المصرية"، إذ أنها أول محترفة مصرية تنتقل إلى ملاعب الكرة الإنجليزية، مشيرا إلى أنها "تصدرت عناوين الصحف في 2017 بعدما أصبحت أول امرأة مصرية وعربية تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات".

وقال التقرير إن "سارة عصام اكتسبت استحسانا عاما عند عودتها إلى مصر بعد ردها القوي على الانتقادات المحلية والثناء على الإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات المصرية لمكافحة جائحة كورونا، كما أظهرت أن العيش في الخارج لم يقلل بأي حال من الأحوال من حبها لمصر".

وأضاف التقرير أنه "أثناء وجود الملكة المصرية بالحجر الصحى فى القاهرة، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الحادي والعشرين، وفتحت أول امرأة مصرية تلعب بشكل احترافي في أوروبا قلبها لموقع الفيفا، وتحدثت من بين أمور أخرى عن مهنتها المزدهرة وكيف انتهى بها اللعب في إنجلترا".

"Nothing beats being called 'the Egyptian queen'" 🇪🇬👑 Meet @SarahEssam64, who moved to England in the same month as countryman @MoSalah and combines playing for @scfc_women with a university course in civil engineering ⚽️👩‍🎓 🗣️👉 https://t.co/FylgjcN1B4 pic.twitter.com/btFD00kJNG — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) April 16, 2020

وتحدثت اللاعبة المصرية عن بداية حبها لكرة القدم قائلة "عندما كبرت، كنت ألعب كرة القدم مع أخى، كنت الفتاة الوحيدة بين مجموعة من الفتيان الذين شاركوا فى ركلات الجزاء، أحببت كرة القدم على الرغم من أننى كنت جيدة جدا فى كرة السلة، لكننى بالطبع أحب التحدى ولذلك لم أتردد فى اختيار كرة القدم على جميع الرياضات الأخرى".

وتابعت "بمرور الوقت اكتسبت المزيد من المهارات فى التنافس مع الأولاد حتى أصبحت أفضل منهم، كان شعورا جميلا أن أحصل على اعتراف الأولاد بقدراتى الكروية، خاصة فى مجتمع اعتبر دائمًا كرة القدم لعبة رجالي، واجهت بعض المقاومة من عائلتى التى اعتقدت فى البداية أن كرة القدم لن تكون البيئة المناسبة لي".

وأشارت إلى أنها قررت الانضمام إلى نادى وادى دجلة، وتم تصعيدها في وقت قصير إلى الفريق الأول، وبعدها تلقت دعوة للمنتخب الذى كان يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية فى 2016.

View this post on Instagram #womensfootball A post shared by @ sarahessam64 on Feb 14, 2020 at 5:08am PST

ولفتت إلى أنها "شعرت أن كل شىء يسير على ما يرام، سأستيقظ فى الخامسة صباحا لأبدأ التدريب من أجل أن أكون مستعدة، لكننى صدمت عندما تم استبعادى من قائمة الفريق النهائية للبطولة".

A standing ovation to the @mohpegypt medical staff, and the front-liners who work 24/7 to keep us safe. A special thanks to @MeridienCairo for making sure our 14 day Quarantine is safe and healthy. #تحيا_مصر 🇪🇬💪🏼🙏🏻 pic.twitter.com/Rxw37zlSBx — SarahEssam (@SarahEssam64) April 13, 2020

وأشار "فيفا" إلى أن الاستبعاد لم يجعل سارة تستسلم، "معتقدة أن جهودها ستؤتي ثمارها في النهاية، وبعد ذلك بعامين، حزمت حقائبها وقررت مرافقة شقيقتها إلى إنجلترا من أجل البحث عن التجارب مع الأندية الإنجليزية".

View this post on Instagram Happy times always with @bucssport #womensfootball #topbucsplay #topbucsplays A post shared by @ sarahessam64 on Feb 18, 2020 at 7:44am PST

ومن جانبها أكدت سارة أنها "طرقت كل باب وانتهى بي الأمر بالتجارب مع العديد من الأندية المختلفة، حتى التحقت أخيرا بستوك سيتي في عام 2017 كأفضل لحظة في مسيرتي، كنت سعيدة جدا للوصول إلى نقطة يمكنني فيها إظهار إمكاناتي".

View this post on Instagram “It’s the most wonderful time of year” 🎶 A post shared by @ sarahessam64 on Dec 2, 2019 at 5:55am PST

وقال سارة إنها كانت تعلم أن الاختلافات الهائلة بين الحياة في مصر وإنجلترا ستكون صعبة، متابعة "لكني كنت متحمسة نفسيا وعقليا للقيام بهذا التحول الرئيسي".

🔴 سارة عصام لاعبة منتخب مصر تشكر المسئولين بعد عودتها من إنجلترا ...🇪🇬🏆#EFA pic.twitter.com/VWX1Op1ugs — EFA.eg (@EFA) April 12, 2020

وأكدت "يجب أن أعترف بأن هذا التكيف السريع لم يكن ممكنا بدون المساعدة التي حصلت عليها من زملائي في الفريق. لقد دعموا لي في التدريب والمباريات، إنهم ليسوا مجرد زملاء في الفريق، ولكنهم أيضًا أصدقاء مقربون أظل على اتصال بهم عندما أكون في القاهرة ".