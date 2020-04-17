في حال ألغي الموسم... الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن المتأهلين لدوري الأبطال

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الخميس إنه في حالة إلغاء الموسم أو تقصيره بسبب تفشي فيروس كورونا سيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لآخر جولة مكتملة إلى دوري الأبطال.

وقال أندريو كامبس الأمين العام للاتحاد "الاتحاد الإسباني يريد القيام بواجبه في حالة توقف البطولات وطلب الاتحاد الأوروبي (اليويفا) هوية الأندية الإسبانية المشاركة في البطولتين الأوروبيتين الموسم المقبل، بحسب "رويترز".

وأضاف: "وهكذا. اتفقت لجنة مندوبي الاتحاد الإسباني على وضع خطة في ضوء أسوأ السيناريوهات مثل عدم القدرة على إكمال البطولات بحيث تعرف جميع الأندية السيناريو الجديد التي تواجهه".

وأوقف الاتحاد الإسباني المسابقة في 12 مارس/ آذار، بعد اكتمال 27 جولة بسبب انتشار كورونا.

وكان برشلونة وريال مدريد وأشبيلية وريال سوسيداد في المراكز الأربعة الأولى وستتأهل هذه الفرق إلى البطولة القارية الأبرز في حالة عدم اكتمال الموسم.

وتصدر برشلونة الدوري برصيد 58 نقطة متقدما بنقطتين على ريال مدريد فيما يأتي أشبيلية في المركز الثالث وله 47 نقطة ويتأخر ريال سوسيداد عنه بنقطة واحدة، وذلك بعد نهاية آخر جولة في العاشر من مارس الماضي.

وسيتأهل خيتافي وأتليتيكو مدريد اللذان يحتلان المركزين الخامس والسادس على الترتيب إلى الدوري الأوروبي.