يوفنتوس يسعى لخطف زيدان من ريال مدريد

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، فتح باب المفاوضات مع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

فبحسب ما نشر "le10sport" الفرنسي، فإن يوفنتوس على استعداد لتقديم أي شيء؛ لإقناع زيدان بتولي المهمة في الموسم المقبل، خلفا لماوريسيو ساري.

وأشار إلى أن مسؤولي يوفنتوس يعرفون أن المفاوضات مع زيدان ستكون صعبة ومعقدة.

ويراهن يوفنتوس على أن العلاقة التي وصفها "بالغير مثالية" بين زيدان وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وإن تحسنت مؤخرا، لكنها لم تعد قوية.

وأكد أن صفقات الميركاتو، مثل كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وبول بوجبا (مانشستر يونايتد) وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) يمكن أن تعيد التوتر بين زيدان وبيريز.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها زيدان بتولي المهمة الفنية ليوفنتوس، لا سيما أن الفرنسي لعب سابقا في السيدة العجوز، ويرتبط بعلاقة جيدة مع مسؤولي اليوفي.