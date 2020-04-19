روما يعلن عن قرار جديد من اللاعبين والجهاز الفني بسبب كورونا

أعلن نادي روما الإيطالي، تنازل لاعبي الفريق الأول والمدير الفني باولو فونسيكا وجهازه المعاون، عن رواتبهم لمدة 4 أشهر من هذا الموسم.

وقال روما في بيان عبر موقعه الرسمي، إن "اللاعبين والجهاز الفني، قرروا التنازل طوعا عن رواتبهم لأشهر مارس/أذار وأبريل/نيسان ومايو/آيار ويونيو/حزيران من الموسم الجاري".

#ASRoma’s first team players as well as coach Paulo Fonseca, and his staff, have volunteered to forgo four months’ salary this season to help the club navigate the economic crisis that has engulfed the world of football since the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/H3DJz8Z7B0 — AS Roma English (@ASRomaEN) April 19, 2020

وأضاف النادي، أن "قرار الفريق الأول، جاء لمساعدة النادي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا".

وأوضح أن "لاعبي الفريق والجهاز الفني اتفقوا على التنازل عن مرتباتهم بشكل جماعي؛ للمساهمة في حصول كل العاملين بالنادي على رواتبهم".

ووجه النادي الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني على موقفهم، مشيرا أنهم يقفون جميعا في صف واحد".

من جانبهم، عبر لاعبو الفريق في بيان عن دعمهم الكامل للإجراءات التي تقوم بها إدارة النادي في هذا الظرف الصعب من أجل التغلب على المشاكل التي فرضت على الجميع نتيجة تفشي وباء كورونا".

The #ASRoma players wrote to CEO Guido Fienga to volunteer a financial solution that will see them forgo their salary for four months to help the club during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/94tWFpAbaX — AS Roma English (@ASRomaEN) April 19, 2020

وفي وقت سابق، أعلن فريقي يوفنتوس وبارما، تنازل اللاعبين عن جزء من رواتبهم؛ للمساعدة على التغلب على الأزمات التي تنشأ نتيجة توقف نشاط كرة القدم.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي قد توقفت منذ الـ 9 من مارس/ آذار الماضي ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد.