البطلة الأولمبية سفيتلانا روماشينا تتدرب على السباحة الإيقاعية في "البانيو"... فيديو

برهنت الرياضية الروسية الأولمبية، سفيتلانا روماشينا، على أنه لا أعذار فيما يتعلق بخوض التدريبات.

وقامت البطلة الأولمبية في السباحة المتزامنة خمس مرات، بالتدرب داخل منزلها وفي "البانيو"، دون الحاجة إلى حمام سباحة.

وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قررت السلطات الروسية إغلاق جميع أماكن التجمعات والأندية الرياضية بهدف مكافحة الوباء.

وكان مقر العمليات المختص بمواجهة انتشار الفيروس قد أعلن، أول أمس السبت، أن عدد المصابين ارتفع إلى 42853 بعد تسجيل 6060 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، كما بلغ عدد الوفيات 361 منهم 48 حالة خلال 24 ساعة.