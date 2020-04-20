اكتشاف آثار لفيروس كورونا في مياه باريس

أعلنت السلطات الفرنسية العثور على "آثار ضئيلة" لفيروس كورونا المستجد في مياه العاصمة باريس، والتي تستخدم في تنظيف الحدائق والشوارع.

وبحسب ما نشرته تقارير، طمأنت السلطات سكان باريس بأن مياه الشرب غير معرضة لخطر التلوث.

ويثير الاكتشاف القلق لدى السلطات التي قامت على الفور بإغلاق شبكة المياه كإجراء احترازي.

🔵 LIVE | Des « traces infimes » du SARS-CoV-2 ont été découvertes dans le réseau d'eau non potable de la Ville de Paris, utilisé notamment pour nettoyer les rues, mais il n'y a « aucun risque pour l'eau potable », a annoncé dimanche la mairie de Paris. ⤵ https://t.co/qDecLCqFy5 — Le Monde (@lemondefr) April 19, 2020

وأشار مسؤولون إلى أن المياه غير الصالحة للشرب يتم سحبها من نهر السين وقناة أورك، وتستخدم في تنظيف الشوارع وري العشب في المتنزهات والحدائق المغلقة حاليا.

يذكر أنه إلى الآن، لم يتم اكتشاف ما إذا كانت المياه ناقلا محتملا للفيروس.

وتعد فرنسا ثالث أكثر دولة أوروبية متضررة من فيروس كورونا بعد إسبانيا وإيطاليا، حيث وصل عدد الإصابات بمرض "كوفيد 19" في البلاد إلى 154.098، توفي منهم 19.744.