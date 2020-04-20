ترينت أرنولد... سر ارتداء نجم ليفربول الرقم 66

كشف لي رادكليف مسوؤل الأدوات في ليفربول، عن سر ارتداء الظهير الأيمن ترينت اليكساندر-أرنولد رقم 66 مع الفريق.

وقال رادكليف لموقع ليفربول: "عندما يتم تصعيد أي شاب من الأكاديمية، نحاول منحه رقم مرتفع. لا يحصلون على أرقام صغيرة حتى لا يظنوا أنهم نجحوا في ذلك سريعا".

وتابع "يمكنك اختياره لأنه رقم بلا صاحب. عندما تراه الآن يحتفل ويرفع الألقاب برقم 66، ينتابك شعور غريب. أنا سعيد للغاية من أجله. ترينت شخص مريح ليس له مطالب".

It's a shirt number @trentaa98 has made popular with his achievements at a tender age, but just why does the Scouser wear No.6️⃣6️⃣ for Liverpool? 🔴 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 20, 2020

وأضاف "كان سعيدا بالتواجد مع الفريق الأول، وبكل صدق لم يطلب رقم معين. حينما حصل على الرقم 66 قال حسنا سأحتفظ به. لم يكن يدرك أن الأمر سيكون من أسباب شهرته على مدار السنين".

وأكمل رادكليف "الكثير من اللاعبين عقب مرور عام عليهم في الفريق الأول يطلبون رقم أصغر. من الواضح أن ترينت ارتبط بالرقم. لم يطلب تغييره أبدا وإلى الآن".

I think you have not seen this before for Trent Alexander Arnold. 🤩 pic.twitter.com/ytDszXVvky — Castle Of The Kop (@CastleoftheKopp) April 12, 2020

وأتم رادكليف "أعتقد أنه بفضل ترينت، سيكون لهذا الرقم بريق فيما هو قادم من سنوات. هو الآن رقم قريب للغاية من قلوب المشجعين. كمية الأطفال التي تراها تتجول بقميص 66 كبيرة".

إلى الآن خاض ترينت 125 مباراة مع ليفربول بالرقم 66، وفاز مع الفريق بدوري الأبطال وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.