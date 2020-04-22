حارس مرمى مصر التاريخي عصام الحضري يكشف سر اختفائه عن الأضواء

كشف حارس مرمى منتخب مصر التاريخي المعتزل، عصام الحضري، سر اختفائه عن الأضواء منذ اعتزاله كرة القدم.

وجاءت تصريحات الحضري في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الرياضية" السعودية.

وقال الحضري إنه اتخذ قرار اعتزاله وعدم اللعب مرة أخرى، ولكن كان لديه خطة أخرى.

وأوضح عن تلك الخطة قائلا "كنت مشغولا طوال الفترة الماضية بتلقي نحو 5 دورات تدريبية في أوروبا.

ولم يفصح الحضري عن طبيعة الدورات التدريبية، وإذا كانت مرتبطة بنيته خوض عالم تدريب حراس المرمى أم لا.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت بين إمكانية تعيين الحضري في منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر.

وقال الحضري في المقابلة: "دعني أقول نحن نعاني من العاطفة، الكثير يرضخون لتدخلات خارجية سواء إعلامي أو ناقد في إعلان اعتزالهم".

وتابع قائلا "أقول للاعبين إذا لم تجد التقدير اللازم لعطائك، فلابد من اختيار الوقت المناسب للاعتزال والقرار للاعب فقط".

وتحدث الحارس المخضرم عن أنه كان يتمنى اللعب لنادي الهلال السعودي، بقوله "ليس هناك لاعب لا يحب الاحتراف في الهلال، والهلال والأهلي المصري أشبههما ببرشلونة وريال مدريد خاصة فيما يتعلق بالعمل المتواصل وتحقيق البطولات".