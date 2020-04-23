"تقنية جديدة بدلا من الفار"... كورونا يدفع "يويفا" لطريقة جديدة في دوري الأبطال

أشارات تقارير إعلامية الى رغبة الاتحاد الأوروبي بكرة القدم، الى إلغاء تقنية "الفار" أو "إعادة الفيديو" في بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب ضرورة التباعد الاجتماعي في ظل تفشي كورونا.

فبحسب تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي يتجه للاعتماد على الشاشات المعلقة في الملعب من خلال إعادة الفيديو.

تقنية الفيديو تتطلب تواجد الحكام والمراقبين والفنيين خلف الشاشات في مساحة ضيقة وهذا لا يوفر الأمان الصحي بسبب جائحة كورونا.

الصحيفة قالت إن "اليويفا" سيعقد، الخميس 23 أبريل/نيسان 2020، اجتماعا عبر الفيديو، لمناقشة تفاصيل استكمال بطولة دوري الأبطال، كما سيتم أيضا مناقشة إلغاء تقنية الفار واستبدالها بالشاشات المعلقة في المدرجات.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، يوم الثلاثاء، للاتحادات المحلية على محاولة استكمال الموسم الحالي بمجرد السماح باستئناف اللعب عقب توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وساهمت الجائحة في تأجيل بطولة أوروبا 2020 للعام المقبل وكذلك المسابقات المحلية والقارية للأندية.