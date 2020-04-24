لقاء سري بين برشلونة وممثلي تيمو فيرنر

أشارت تقارير إعلامية إسبانية عن لقاء سري جرى بين الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي للفريق الكاتلوني، ووالد الدولي الألماني، تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ.

فبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن أبيدال، المدير الرياضي، ونائبه رامون بلانيس اجتمعا مع والد المهاجم تيمو فيرنر (غونتر فيرنر) في شهر آذار/مارس المنقضي، قبل توقف الرحلات بسبب الجائحة.

وبحسب الصحيفة، فإن أبيدال ومرافقه وصلا إلى برشلونة يوم 12 أذار/مارس، بعد أن شاهدا مباراة لايبزيغ أمام توتنهام الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (10 أذار/مارس).

وأشارت التسريبات بأن والد "فيرنر" عبّر عن سعادته لاهتمام برشلونة بالتعاقد مع ابنه كما شهدت هذه الجلسة تناغماً كبيراً بين الطرفين، ما يفضي إلى أن مهاجم ريد بول لايبزيغ قد يحط الرحال في المدينة الإسبانية في حال فشل صفقة التعاقد مع مهاجم نادي إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ويعتبر فيرنر (24 عاما) أحد أفضل المهاجمين في أوروبا حاليًا، وهناك العديد من الفرق المهتمة بضمه، فهناك اهتمام من فرق مثل ريال مدريد وميلان ويوفنتوس.