تعرف على خطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لعودة المباريات

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا مفصلا يوضح الخطة الموضوعة من قبل السلطات واتحاد الكرة في إنجلترا من أجل عودة النشاط الكروي في البلاد بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

تقتضي الخطة التي نشرت بنودها صحيفة "ديلي ميل" وجود 40 لاعبًا من كلا الفريقين داخل الاستاد، وذلك عبر تقسيمهم 20 لاعباً لكل فريق ما بين الأساسي والاحتياطي.

سيسمح بتواجد 130 فردًا فقط لتغطية المباراة من وسائل الإعلام المختلفة، وسيتم تقسيمهم على الشكل التالي: 100 للقنوات الناقلة، 28 للإعلام المكتوب، ومصورين، واحد عن كل نادٍ.

سيتم الاكتفاء بأقل عدد يُسمح به من غير اللاعبين، إذ سيتواجد 32 فردًا من الأجهزة الفنية للفريقين، بالإضافة إلى 12 سيشكلون الطاقم التحكيمي، و19 فردًا ما بين منسقين وأطباء وعاملين.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن عددًا من الأندية تناقش الآن العديد الأفكار المختلفة مع لاعبيها بشأن خارطة استكمال الموسم والتدريبات.

وتوصل البعض إلى النظام الذي من الممكن أن نطلق عليه الفندق المغلق، حيث يقيم اللاعبون داخل فندق لمدة 6 أسابيع وهي الفترة التي سيستمر فيها إجراء المباريات المتبقية من الموسم.