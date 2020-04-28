رئيس وزراء فرنسا يعلن إلغاء الموسم الحالي من الدوري الفرنسي لكرة القدم

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن موسم كرة القدم 2019-2020 ومسابقات رياضية أخرى للمحترفين عن الموسم ذاته لن يتم السماح باستئنافها قبل سبتمبر/ أيلول.

وأضاف: "لن يمكننا استئناف موسم 2019-2020 لرياضات المحترفين وخاصة كرة القدم"، بحسب "رويترز".

وأشار إلى أنه "بعد انتهاء فترة العزل العام في البلاد في 11 مايو/ أيار، جراء جائحة فيروس كورونا سيبقى الحظر مفروضا على التجمعات التي تزيد على 10 أشخاص داخل وخارج القاعات وسيستمر إغلاق الشواطئ للجمهور حتى الأول من يونيو/ حزيران على الأقل".

وفي وقت سابق اليوم، أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى القرب من الإعلان عن إلغاء موسم (2019/2020) بكرة القدم، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن الموسم الكروي في فرنسا سيكون من الصعب استئنافه، ولهذا قررت الرابطة إلغاءه بشكل كامل.

وذكرت الصحيفة أن الرابطة تهدف لإعادة الدوري من جديد بداية الموسم المقبل، والذي سينطلق في شهر أغسطس/آب المقبل بشكل طبيعي.

ومن المقرر إصدار بيان رسمي في هذا الشأن، في وقت لاحق من اليوم، حيث سيصبح قرار الإلغاء حتميا، إذا اعتبرت الحكومة أنه لا يمكن لعب المباريات - حتى خلف الأبواب المغلقة - لغاية أغسطس.

وعادة ما يبدأ الدوري الفرنسي في أغسطس من كل عام.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد حدد موعدا نهائيا لراوبط الأندية في أنحاء القارة كافة من أجل حسم موقف دورياتهم المحلية من العودة.