قطر في منافسة جديدة مع السعودية خارج أروقة السياسة

تقدمت قطر، أمس الجمعة، رسميا بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، لكرة القدم، وباتت المنافس الوحيد للسعودية في سباق الفوز بتنظيم البطولة بعد المقبلة.

قال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، إن "قطر تقدمت بطلب تنظيم كأس آسيا لتكون ثالث مرة تستضيف فيها البطولة القارية بعد نسختي 1988 و2011"، مؤكدا أن "قطر تمتلك الخطط والإرادة والخبرة لاستقطاب واستضافة المزيد من البطولات العالمية والقارية".

— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) May 1, 2020

وكانت السعودية هي الوحيدة التي تقدمت بطلب التنظيم بشكل رسمي، قبل أن تدخل قطر ضمن المرشحين.

وسبق لقطر استضافة البطولة الآسيوية في مناسبتين (1988 و2011)، فيما تأمل السعودية تنظيم البطولة للمرة الأولى.

ومن المقرر، أن تحسم اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي هوية الفائز بالاستضافة العام المقبل، بعد أن مددت الموعد النهائي لتقديم ملف الترشح حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل.

هذا وتتنافس الدوحة والرياض أيضا على حق استضافة النسخة 21 من دورة الألعاب الآسيوية 2030، عقب إعلان المجلس الأولمبي الآسيوي ترشح العاصمتين في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الماضي.