الدوحة والرياض تتقدمان بملفين لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الخميس، عن تقدم الدوحة والرياض بملفين رسميين لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030.

وكانت عاصمة قطر، الدوحة، قد استضافت الألعاب الآسيوية في عام 2006 لكن لم يسبق للسعودية أن استضافت الحدث الذي يقام بمشاركة العديد من الرياضات.

وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان: "المجلس الأولمبي الآسيوي سعيد باستقبال ملفين قويين لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2030"، بحسب ما ذكرتخ وكالة "رويترز".

وأضاف: "هذا يظهر الثقة والاطمئنان للحركة الأولمبية في آسيا وتعزز سمعتنا في استضافة الأحداث الرياضية العالمية على نطاق واسع".

وستستضيف مدينة هانغتشو الصينية الألعاب الآسيوية المقبلة عام 2022 بينما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة ايتشي في اليابان عام 2026.