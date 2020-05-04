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    رمضان صبحي لاعب الأهلي مع حمدي النقاز لاعب الزمالك في السوبر المصري ، 20 سبتمبر/أيلول 2019

    مصر تحدد موعد عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية وتكشف مصير الدوري

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    رياضة
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    حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم المصري موعد عودة أندية الدوري الممتاز للتدريبات الجماعية وذلك من خلال معسكرات مغلقة.

    وقالت اللجنة الخماسية إنها "حددت يوم 27 مايو/ آيار الجاري، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، موعدا لعودة أندية الدوري الممتاز للتدريبات الجماعية من خلال معسكرات مغلقة، حال الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء على استئناف مسابقة الدورى العام التى يتم حالياً تعليقها بسبب تفشى فيروس كورونا".

    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدفهم في الزمالك، مباراة كأس السوبر المصري، 20 سبتمبر/أيلول 2019
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وتضمن التصور الذي تمت مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة، أنه في حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدوري منتصف مايو الجاري، ستعود الأندية للتدريبات الجماعية عقب إجازة عيد الفطر، على أن تستأنف مسابقة الدورى أول يوليو/تموز المقبل.

    وحسب التصور ستشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة والتي تتمثل في إقامة المباريات في ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة، على أن يتقلص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

    وألزمت اللجنة الخماسية، في تصورها، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط، بالإضافة إلى خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدوري.

    وتابعت: "تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات، وتقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى، وتخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى، بالإضافة إلى منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق ومنع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام، ومنع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.

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    الكلمات الدلالية:
    اتحاد الكرة المصرية, الدوري المصري, فيروس كورونا, مصر
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